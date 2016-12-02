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Yavru fil bakıcısı için suya atladı

02 Aralık 2016 12:15

Tayland'daki Fil Doğam Yaşam Parkı'nda 5 yaşındaki Kham Lha isimli bir fil, nehirde boğulduğunu sandığı bakıcısı Darrick Thomson'ı kurtarmak için suya atladı. Tayland'ın Çiang Mai kentinde yavru fil Kham Lha, çok sevdiği bakıcısı Darrick Thomson'ın nehirde boğulduğunu sanması üzerine büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. Kham Lha, suya atlayıp aslında çırpınarak boğuluyormuş gibi davranan Thomson'ı kurtarmaya çalıştı. Thomson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kham Lha ile aralarında özel bir bağın olduğunu belirtti.

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