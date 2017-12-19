T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yattıkları yerden para kazanıyorlar: Vücut ısılarıyla bitcoin üretiliyor

19 Aralık 2017 17:59

Hollandalı bir firma vatandaşların yattıkları yerden para kazanmasına imkan sağlıyor. Kişilerin vücut enerjileriyle Bitcoin üretilen cihazların elektrik ihtiyacı karşılanıyor. The Next Web'in haberine göre Hollandalı IoHO isimli bir girişim vücut ısısından elde ettiği enerjiyi Bitcoin üretiminde kullanıyor. Bugüne kadar 37 kişinin termostatik enerjisinden elektrik üretiliyor. Bugüne kadar kişilerden 127 bin 210 miliwatt’lık elektrik elde edildi. Bu enerjiyle 16 bin 954 coin elde edildi. Söz konusu coinlerden elde edilen gelirin yüzde 80'i yatarak vücut enerjisini verenlere veriliyor. IoHO'nun kurucusu Manuel Beltran, “Bu proje ile yeni bir akım başlatmak isityorum” açıklamasında bulundu.

ETİKETLER

bitcoin üretimibitcoinhollandaIoHOthe next web news

Diğer Videolar

Eski AKP'li vekil Uğur Işılak, Aşık Mahzuni Şerif'in türküsünü değiştirerek söyledi: Ayağıma dünya kiralansa da

İmamoğlu, "Erzurum'da kayak" eleştirilerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı

Şişli'de mucize kurtuluş! 4'üncü kattan düşen çocuk 1'inci katın demirlerine tutundu

7.5 milyon yıllık fosil böyle temizleniyor

50 yıl önce 346 dolara aldığı saate 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı

Cedi Osman'ın takımı Cleveland'dan Elazığ ve Malatya'ya: Dualarımız sizinle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24