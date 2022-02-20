Yattara annesiyle konuşmasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Denizli Süper Amatör Küme takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor'da futbol hayatına devam eden İbrahim Yattara, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliğinde konuştu. Futbola başlama hikayesi ve gençlik yıllarını anlatan Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, annesiyle yaşadığı bir anıdan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

61Saat'in haberine göre, Yattara'nın genç yaşlarında annesiyle yaptığı bir konuşma futbol kariyerinde belirleyici oldu. Yattara “Bir gün dayanamadım, ağlamaya başladım. Menajerime 'Avrupa’da oynamak istemiyorum, geri dönmek istiyorum' dedim. Annemle konuştum, ben ağladım o da ağladı” dedi.

Bu cümlelerden sonra gözyaşlarına hakim olamayan Yattara, maddi zorluk nedeniyle ailesinin geçimini üstlendiğini ve onlar için o dönem Avrupa’da kalması gerektiğini açıkladı.