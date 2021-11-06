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Yaşlı kadını yeğeni olduğuna inandırıp 94 bin lira dolandırdı

75 yaşındaki kadının yaptığı son telefon görüşmesinin kaydı yayınlandı

06 Kasım 2021 14:14

İstanbul, Kadıköy’de bir dolandırıcı, telefonda kendisini yeğeni olduğuna inandırdığı yaşlı kadını 94 bin lira dolandırdı. Yaşlı kadın durumu oğluna anlatmasının ardından dolandırıldığını anlarken şüpheli Kadir İ., yaşlı kadından 3. kez para almak için gittiği noktada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadir İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 75 yaşındaki kadının yaptığı son telefon görüşmesinin kaydı da yayınlandı. 

dolandırıcılıkYaşlı kadını yeğeni olduğuna inandırdı

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