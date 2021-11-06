Yaşlı kadını yeğeni olduğuna inandırıp 94 bin lira dolandırdı

İstanbul, Kadıköy’de bir dolandırıcı, telefonda kendisini yeğeni olduğuna inandırdığı yaşlı kadını 94 bin lira dolandırdı. Yaşlı kadın durumu oğluna anlatmasının ardından dolandırıldığını anlarken şüpheli Kadir İ., yaşlı kadından 3. kez para almak için gittiği noktada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadir İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 75 yaşındaki kadının yaptığı son telefon görüşmesinin kaydı da yayınlandı.