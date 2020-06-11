T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yaşlı kadına yardım tesliminde kamera kaydı beklendi; "Bunu sana büyükşehir belediye başkanımız gönderdi"

11 Haziran 2020 13:01

Urfa'da büyükşehir belediyesi adına yardım kolisi dağıttığını ifade eden kişiler kamera kaydını beklediler.

Zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalıştığı görülen yaşlı bir kadına yardım kolisi teslim eden kişilerin kameranın kayda girmesini beklediğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 

Yardım teslimini yapan kişilerin, kameranın kayda girmesini beklediği ve kaydeden kişinin 'tamam' dediği fark edilen görüntülerde, yaşlı kadının kendisine yapılan Türkçe açıklama üzerine "Ben Türkçe bilmiyorum" dediği duyuluyor.

Bunun üzerine diğer görevli Kürtçe konuşarak "Ben sana anlatayım, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin var ya. Bunu sana o gönderdi. 'Güle güle yesin' dedi" diyor. 

ETİKETLER

Urfa'da Büyükşehir Belediyesiyardım kolisigörevliyaşlı kadınkamera kaydı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Temmuz 2020

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 'Navtex' ilanının ardından Antalya açıklarına demir attı

İmamoğlu çağrı yaptı: Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden Esra Dirican: Cumhuriyete gölge düşürmeye çalışan her hareketi aklımıza mıh gibi kazıyoruz

BBP Genel Başkanı Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım

ABD’de cip protestocuların arasına daldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cemal Kafadar: Fatih Sultan Mehmet'in...

Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu...

Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama: Vefat eden...

Elon Musk'tan cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıkan Johnny...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24