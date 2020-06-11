Yaşlı kadına yardım tesliminde kamera kaydı beklendi; "Bunu sana büyükşehir belediye başkanımız gönderdi"

Urfa'da büyükşehir belediyesi adına yardım kolisi dağıttığını ifade eden kişiler kamera kaydını beklediler.

Zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalıştığı görülen yaşlı bir kadına yardım kolisi teslim eden kişilerin kameranın kayda girmesini beklediğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yardım teslimini yapan kişilerin, kameranın kayda girmesini beklediği ve kaydeden kişinin 'tamam' dediği fark edilen görüntülerde, yaşlı kadının kendisine yapılan Türkçe açıklama üzerine "Ben Türkçe bilmiyorum" dediği duyuluyor.

Bunun üzerine diğer görevli Kürtçe konuşarak "Ben sana anlatayım, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin var ya. Bunu sana o gönderdi. 'Güle güle yesin' dedi" diyor.