T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yaşlı kadın rakibin atağını kesmek için sahaya atladı!

13 Ekim 2017 19:42

Panama ve Kosta Rika arasında oynanan maçın son dakikalarında sahaya giren yaşlı bir kadın dünyanın gündemine oturmayı başardı. Panama, Kosta Rika’yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na gitmeyi başarırken sahada çok enteresan olaylar oldu. Panama’yı Dünya Kupası’na götüren futbolcular değil yaşlı bir kadın oldu. Maçın son anlarına girildiğinde gelişen bir Kosta Rika atağını gören Panamalı yaşlı kadınsahaya atlayarak atağı durdurmayı başardı. Olası gol tehlikesini engellemeyi başaran yaşlı kadın bir süre sahada güvenlik görevlileriyle yaşadığı kovalamacanın ardından yakalandı.

ETİKETLER

Yaşlı kadın rakibin atağını kesmek için shaya atladı!

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ocak 2020

DHA muhabirinden depremzedelere: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar

Elazığ depreminin sesi

Of! Of! Of! | "Eti gramla alıyoruz"

Yerini telefonla bildirmişti; enkaz altından 13 saat sonra çıkarıldı

Depremin şiddeti güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24