Yaşlı kadın rakibin atağını kesmek için sahaya atladı!

Panama ve Kosta Rika arasında oynanan maçın son dakikalarında sahaya giren yaşlı bir kadın dünyanın gündemine oturmayı başardı. Panama, Kosta Rika’yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na gitmeyi başarırken sahada çok enteresan olaylar oldu. Panama’yı Dünya Kupası’na götüren futbolcular değil yaşlı bir kadın oldu. Maçın son anlarına girildiğinde gelişen bir Kosta Rika atağını gören Panamalı yaşlı kadınsahaya atlayarak atağı durdurmayı başardı. Olası gol tehlikesini engellemeyi başaran yaşlı kadın bir süre sahada güvenlik görevlileriyle yaşadığı kovalamacanın ardından yakalandı.