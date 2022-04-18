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Yaşlı kadın eline demir sopa aldı, hırsızları kovaladı

Hırsızlık anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

18 Nisan 2022 13:25

İstanbul Esenyurt'ta yaşlı bir kadın binalara girerek sineklik çalan iki şahsı eline aldığı demir parçası ile korkutmaya çalıştı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, apartmanlara girerek sineklikleri çalan iki şahıs, bina sakini yaşlı kadına yakalandı.

Hemen durumu polis ekipleri haber veren kadın, şahısların kaçmaması içinde eline aldığı demir parçası ile sineklikleri korumaya başladı.

Bir süre çaldıkları malzemelerin yanına yaklaşamayan hırsızlar, önce oyaladıkları kadının elinden demir parçasını, ardından ise parçaladıkları sineklik demirlerini alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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