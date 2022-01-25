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Yaşlı kadın, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

aniyelerle kütle altından kurtulan kadının o anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

25 Ocak 2022 15:15

Bingöl’de yaşlı bir kadın halk otobüsüne bindiği sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Saniyelerle kütle altından kurtulan kadının o anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Yenimahalle durağında bekleyen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın otobüs gelince araca doğru yöneldi. Otobüse binmek isteyen kadın, otobüs kapısına geldiği sırada çatından kar kütlesi düştü. Saniyelerle kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

O anlara şahit olan sürücü, “Dün akşam 18.00 sıralarında son sefere çıkmak üzereyken durağa yanaştım, yaşlı bir teyze vardı. Kapıyı açtım teyze binmek üzereyken o anda kar kütlesi düşmeye başladı. Teyzeye acele et dedim, teyzenin arabaya atlamasıyla kar kütleleri gelmeye başladı. Teyze son anda canını kurtardı. O anda arabanın içi de komple kar doldu. Kardan sonra baktım teyze yerinde ve bir şeyi yok. Olay bu şekilde gelişti” şeklinde konuştu.

Öte yandan, düşen kar kütlesinin bir kısmının otobüs içine girdiği görüldü.

Kaynak: İHA

bingölotobüsşoför

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