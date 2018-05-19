T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yaşlı adamın yüzünde biber gazı sıkıp, parasını gasp ettiler!

19 Mayıs 2018 20:02

İzmit'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Niyazi Yalçın'ın (76) yüzüne biber gazı sıkıp, 300 lirasını gasp etti. Olay, saat 15.00 sıralarında Körfez Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Fuar Alanı içerisinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, fuar alanında seyyar satıcılık yapan Niyazi Yalçın'ın yüzüne biber gazı sıkıp, 300 lirasını gasp etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Niyazi Yalçın, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Yalçın ifadesi için Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Niyazi Yalçın, alışveriş yapma bahanesiyle yanına yaklaşan başörtülü bir kadın tarafından yüzüne biber gazı sıkıldığını iddia etti. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

biber gazıgasp edildiyaşlı adamı gasp ettilerbiber gazı sıkıp gasp ettilerizmit

Diğer Videolar

Yönetmen Evrenol: Adana Sıfır Bir'in artı 13 yaş sınırı aldığı yerde Peri'ye artı 16 verilmesini kim ciddiye alır

Turizm Bakanı'nın eşinin çığ faciası yaşandığı sırada, Kars'ta gittiği eğlenceye ait görüntüler AKP'yi karıştırdı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2020

HDP'den Meclis'teki partilere çağrı: Vangölü'nün kenarına saray yapımının konuşulacağı oturuma katılmayalım

O Tiktok fenomeni yoğun bakımda; 'reklam çekeceğiz' deyip öldüresiye dövdüler

AKUT kurucularından Yılmaz Sevgül: İnsan sesi değil, iş makineleri çığı tetikler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24