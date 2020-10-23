Yaşlı adamın 25 bin TL’sini böyle çaldılar

İzmir'de akraba olan kapkaççı 3 kişi, bankadan 25 bin TL çeken R.E.'yi bir süre takip etti, daha sonra yaşlı adamın cebindeki parayı çalarak kayıplara karıştı.

Bankadan çıkan ve alışveriş yapmak için pazara giden yaşlı adamın bir süre peşinden giden 3 kişi, R.E.’nin pazardan aldığı poşetleri düzeltmeye çalıştığı anda, bir anlık dalgınlığından faydalanarak cebinde bulunan 25 bin TL’yi kapıp kaçtı.

Olayın ardından R.E., polisi arayarak durumu bildirdi. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, akraba olduğu öğrenilen Y.D., S.D. ve U.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde, 3 şüpheli kapkaç usulü ile çaldıkları 25 bin TL ile birlikte yakalandı.