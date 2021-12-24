Yaşlı adamı sokakta döverek öldüren zanlının cezası belli oldu

Bursa’da yolda yürürken tanımadığı Ali Şeker'i (54), tekme, yumruk ve kemerle döverek öldüren Ferhat Saka'nın yargılanmasına devam edildi. Ali Şeker'i kendisine küfrettiği için dövdüğünü belirten Ferhat Saka, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta içki içen Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürüdü. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbeler sonucu yere düşen Şeker'e, bu kez kemeriyle vurdu. Saka'nın, Şeker'e saldırıp, yerde kemerle vurma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yaralanan Ali Şeker, olayın ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakımda 3 gün tedavi edilen Şeker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ferhat Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Benim, akli melekelerim yerinde değil"

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Ferhat Saka, daha önce yapılan yargılamalarda, yolda yürürken kendisine küfreden Ali Şeker'i tanımadığını söyleyerek, "Benim, akli melekelerim yerinde değil. Olay akşamı yürürken bana küfredince aramızda kavga çıktı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Sizin karşınızda, böyle bir suçtan bulunmaktan utanıyorum" dedi.

Ferhat Saka'nın karar aşamasına gelen yargılanmasına devam edildi. Çıktığı son duruşmada, önceki ifadelerini tekrarlayan Saka, "Bana küfrettiği için kavga ettik. Kendimi savunmak istedim. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerini dikkate alan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ferhat Saka'yı, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.