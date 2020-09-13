Yaşlı adamı herkesin gözü önünde öldüresiye dövdü: "Bunu nasıl yaptığıma inanamadım"

Bursa’da alkol aldıktan sonra yolda yürürken tanımadığı Ali Ş.’yi pantolon kemeri, tekme ve yumruklarla döven Ferhat Saka (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı Ali Ş.’nin hayati tehlikesi devam ederken, Ferhat Saka’nın mahkemede yaptığı savunmada, “Neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bana küfrettiğini duydum. Alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım. Pişmanım, bilerek yapmadım” dediği öğrenildi.

Akşam saatlerinde bir sokakta alkol alan Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürümeye başladı. Saka, bu sırada daha Ali Ş. ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Ş.’ye tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbeler karşısında yere yığılan Ali Ş.’ye bu kez de pantolonundan çıkardığı kemerle vurmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırarak, Ferhat Saka’yı gözaltına aldı. Dakikalarca dövülen Ali Ş., ağır yaralandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ferhat Saka, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Saka, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.