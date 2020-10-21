Yaşlı adama zorla maske takarak kolonya dökmüştü; istenen ceza belli oldu

Bağcılar'da 53 yaşındaki İhsan Öztürk'ün başına zorla kolonya döküp maske taktığı videoyu sosyal medya platformunda paylaşan Osman Koçyiğit hakkında "Özel hayatın gizliliğini ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Videonun İhsan Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk tarafından görüldüğü ve şikayette bulunulduğu kaydedilen iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz sanık Koçyiğit, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden 21. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.