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Yaşlı adama zorla maske takarak kolonya dökmüştü; istenen ceza belli oldu

Koçyiğit, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak

21 Ekim 2020 11:57

Bağcılar'da 53 yaşındaki İhsan Öztürk'ün başına zorla kolonya döküp maske taktığı videoyu sosyal medya platformunda paylaşan Osman Koçyiğit hakkında "Özel hayatın gizliliğini ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Videonun İhsan Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk tarafından görüldüğü ve şikayette bulunulduğu kaydedilen iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz sanık Koçyiğit, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden 21. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. 

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İhsan ÖztürkOsman KoçyiğitAhmet ÖztürkYaşlı adama zorla maske takarak kolonya döktüistenen ceza

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