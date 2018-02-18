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Yaşlı adam trenin altında kalmaktan son anda kurtarıldı, o anlar kameraya yansıdı

18 Şubat 2018 15:12

Karabük'te, trenin yaklaşmasına ve bariyerin kapatılmasına rağmen hemzemin geçiti kullanan yaşlı adamın son anda kurtarılması güvenlik kameralarına yansıdı. Zonguldak-Karabük demiryolu Balıkpazarı kavşağındaki hemzemin geçitten trenin yaklaşmasına rağmen elindeki bastonla karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, kapalı bariyerleri fark etmedi. Çevredeki bir kişi, yaşlı adamı, Zonguldak'tan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) gelen yük treninin altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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