Yaşılara karşı özensiz dili bu videoyla protesto etti: Dedem Koronavirüs’ten önce de böyleydi!

21 Mart 2020 22:00
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasının ardından yaşlı vatandaşlara karşı özensiz dil kullanımının sosyal medyada yoğunlaştığı gözlenirken, Twitter kullanıcısı Abdullah Cihan, dedesiyle birlikte gitar çaldığı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Cihan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bilgi kirliliğini önlemek adına yazıyorum ; Arkadaşlar dedem korona virüsten önce de böyleydi Bir hayır duanızı alırız"
ETİKETLERkoronavirüsyaşlılaryaşlı
© Tüm hakları saklıdır.