Yaşar Kemal'in poz verdiği, Ara Güler'in deklanşöre bastığı 'büyük buluşma' yeniden gündemde: Tolstoy mu mühim, ben mi?

Duayen foto muhabiri Ara Güler ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yaşar Kemal'in buluşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları iki usta sanatçının gazeteci Kutlu Esendemir'in röportajında buluşmasının en çok Tolstoy ve Nazım Hikmet'li bölümünü paylaştı. Söz konusu bölümde Yaşar Kemal Ara Güler'e "Tolstoy burada bekliyor. Bunu okuyorum" diyor. Güler'in Kemal'e yanıtı ise "Tolstoy mu mühim, ben mi ulan, Tolstoy kim? Bir de komünist yazar, komünistten evveldir aslında o ama..." diyor.

Güler'in bu sözleri, üzerine Yaşar Kemal "Sen komünist bile olamadın" şeklinde takılıyor. Güler, Kemal'e ünlü şair Nazım Hikmet'i hatırlatarak "Nazım da olamadı. Nazım'ı 'komünist partisine' almadılar. Şevket Süreyya anlattı" ifadesini kullanıyor.

Bunun üzerine Kemal, "Beni aldılar" diyor ve ilgili sohbet burada sonlanıyor.

2009 yılında HaberTürk ekranlarında yayınlanan röportajda iki usta edebiyattan hayata kadar birçok alanda konuşuyor.