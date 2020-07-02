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Yaşar Kemal'in Madımak Katliamı konuşması gündem oldu: "Utançtan başka neyimiz kaldı elimizde?"

02 Temmuz 2020 14:30

2 Temmuz 1993'te 33 yazar ve ozanın yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı'nın 27. yılında, yazar ve şair Yaşar Kemel'in katliam sonrası konuşmaları gündem oldu. Görüntülerde Yaşar Kemal, "36 arkadaşımızı yaktılar, utançtan başka neyimiz kaldı elimizde" diyor. 

2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı'nın 27. yılında, katledilen 33 şair ve yazar anıldı. Katliama dair paylaşılan fotoğraf ve videolardan biri de, Yaşar Kemal'in katliam sonrası yaptığı bir konuşma oldu. 

Konuşmada Yaşar Kemal'in "Utançtan başka neyimiz kaldı elimizde" dediği duyuluyor. Kemal ayrıca, "Bu Türkiye'nin alnında bir kara lekedir. Bu lekeyi Türkiye'nin alnından sileceğiz" diyor. 

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