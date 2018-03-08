Dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü menajer ve şarkıcı Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı. Hastalığının cushing sendromu olduğu bildirilen 44 yaşındaki Gaga, yaklaşık bir aydır Çapa Tıp Fakültesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Gaga için Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Gaga'nın babası Cafer Gaga, annesi Bedriye Gaga ve kız kardeşi Tülin Gaga taziyeleri kabul etti. Duygular anların yaşandığı cenazeye Cem Yılmaz Ajda Pekkan, Demet Akbağ, Meltem Cumbul, Rubato, Emel, Serkan Kaya, Gonca Vuslateri, Suzan Kardeş, Göksel, Gülben Ergen ve Ozan Çolakoğlu olmak üzere sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Yaşar Gaga için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Ortaköy mezarlığına götürüldü.