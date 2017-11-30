Yaşar Alptekin: Herkes ne kadar FETÖ'cü ise ben de o kadar FETÖ'cüydüm

90'ların popüler ismi Yaşar Alptekin 2000'lerin başında kendini dine vermiş, sarık sarıp, cübbe giymeye başlamıştı. Alptekin radikal bir kararla sarığı cübbeyi çıkarıp eski günlerine döndü. Kanal D Haber'e konuşan Alptekin, yaşadığı değişikliğin nedenini 'Dizi filmde, televizyonda gözükeyim meşhur olayım ki gençler; 'Dizide oynayan adam gelmiş.' desinler ki, dediklerimi dinlesinler' diyerek açıkladı. Geçmişte Fetullah Gülen'e ilgisi olup olmadığı sorusuna ise, 'Herkes ne kadar FETÖ'cü ise ben de o kadar FETÖ'cüydüm, ben de kandırıldım' diye yanıt verdi.