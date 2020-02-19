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Yaşamına son veren arkadaşları için bir araya gelen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale

19 Şubat 2020 17:55

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, dün (18 Şubat) geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son veren okul arkadaşları Hakan Taşdemir için biraraya geldi ve 'Beyazıt Hakan'ı unutmayacak' dedi. Ancak öğrenciler, Özel Güvenlik Birimi'nin (ÖGB) müdahalesine uğradı. 

Öğrenciler üniversitenin Beyazıt'taki ana kapısı önünde müdahalenin ardından yaptıkları açıklamada,  okula girmek isterken güvenliğin saldırısına maruz kaldıklarını, güvenliklerce merdivenden aşağıya itildiklerini belirtti.

Dekanın görüşme isteklerini reddettiğini söyleyen öğrenciler, "Bu okul kendi öğrencisinin canına değer vermiyor. Dekanla görüşmek istedik. Reddetti. Üzerimize güvenliği saldı. Ancak bu üniversite bizim" dedi.  

Öğrenciler, "Arkadaşımız hayatını kaybetti. Nasıl kaybettiği ortaya çıkarılmadı. Arkadaşımız cinayete de kurban gitse, intihar da etse bu ölümü araştırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu? 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hakan Taşdemir dün intihar ederek yaşamına son vermişti. 

Taşdemir'in geçim sıkıntısı çektiği, bir süredir iş aradığı belirtilmiş, Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) İstanbul Üniversitesi Temsilciliği, öğrenci arkadaşlarının ölüm haberini Twitter hesabından açıklamıştı. 

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