'Yaşamın Kıyısında' vizyona girdi; işte fragmanı

Kenneth Lonergan'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol, Lucas Hedges ve Kara Hayward'ın yer aldığı, "Yaşamın Kıyısında" seyirciyle buluşacak. 89. Akademi Ödüllerinin (Oscar) bu yılki güçlü adaylarından Casey Affleck, filmde tamircilikle hayatını geçiren ve geçmişin izlerinden bir türlü kurtulmak istemeyen "Lee Chandler" rolünde izleyicinin karşısına çıkacak. Filmin başrolünde Affleck'e, Michelle Williams eşlik ediyor. Ölüm ve geçmişin iç içe geçtiği bir dram hikayesini odağına alan film, yalnız ve asabi bir gencin ağabeyini kaybettikten sonra doğup büyüdüğü kasabaya dönüşü sonrasında, burada yaşadığı çıkmazları beyaz perdeye taşıyor.