T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Yaşamın Kıyısında' vizyona girdi; işte fragmanı

02 Şubat 2017 18:45

Kenneth Lonergan'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol, Lucas Hedges ve Kara Hayward'ın yer aldığı, "Yaşamın Kıyısında" seyirciyle buluşacak. 89. Akademi Ödüllerinin (Oscar) bu yılki güçlü adaylarından Casey Affleck, filmde tamircilikle hayatını geçiren ve geçmişin izlerinden bir türlü kurtulmak istemeyen "Lee Chandler" rolünde izleyicinin karşısına çıkacak. Filmin başrolünde Affleck'e, Michelle Williams eşlik ediyor. Ölüm ve geçmişin iç içe geçtiği bir dram hikayesini odağına alan film, yalnız ve asabi bir gencin ağabeyini kaybettikten sonra doğup büyüdüğü kasabaya dönüşü sonrasında, burada yaşadığı çıkmazları beyaz perdeye taşıyor.

ETİKETLER

Yaşamın KıyısındaManchester by the Seafragmanvizyonyeni filmler

Diğer Videolar

Mobilya sektörü 2020'ye iyimser bakıyor: Faizler ve KDV düştü, büyüme ve istihdam artacak

Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film 'Nasipse Adayız' prömiyerini Rotterdam'da yapacak

Oteli kaynar su bastı; 5 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın doğusunda rekor yağış; kar kalınlığı 10 saatte 2 metreye ulaştı

İstanbul'da kar kapıya dayandı; Silivri ve Çatalca'da yollar beyaza büründü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24