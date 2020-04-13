'Yaşamak istiyoruz' kampanyası: 'Sigortalı ve sigortasız tüm işçilere ücretli izin verilsin; kadına şiddet önlensin'

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının engellenmesi için alınan önlemlerin çalışanları gözetmediği gerekçesiyle sosyal medyada 'Yaşamak istiyorum' kampanyası başlatıldı.

Kampanyada şu talepler sıralandı;

'Zorunlu olmayan iş kollarında çalışmanın acilen durdurulması, herkese geçim ödeneği ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yaygın test uygulanması, evde kalındığı süreçte kadına yönelik şiddeti önleyecek tedbirlerin alınması, güvencesiz işçilere geçim ücreti, sigortalı ve sigortasız tüm işçilere ücretli izin.'

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) da sosyal medyada yayılan kampanyaya Nazım Hikmet'in 'Yaşamaya dair' şiirinin seslendirildiği bir videoyla katıldı.

Videonun arka fonunda Zülfü Livaneli'nin 'Ey Özgürlük' şarkısı duyuldu.