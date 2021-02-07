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Yasaklar işe yaradı, hamsi boyları uzadı

07 Şubat 2021 10:38

İstanbul’un doğusundan Kocaeli sınırına kadar uzanan alan, uygulanan kısmi hamsi yasağının ardından yeniden avlanmaya açıldı. Yasaklar neticesinde boyu 12 cm’ye ulaşan hamsi, 25-30 TL arasında alıcı buluyor.

Karadeniz'de bulunan hamsilerin avlanabilir boyun altında olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırlarında kısmı hamsi yasağı getirilmişti. 8 Ocakta başlayan yasak geçtiğimiz günlerde son bularak avlanmaya başlanılmıştı. Yaklaşık bir aydır avlanmayan hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü. Normalde ortalama 9 cm uzunluğunda olması gereken hamsinin 12 santime ulaştığı görüldü. Kilosu 25-30 TL arasında değişen hamsilere vatandaş da ilgi gösteriyor.

“Hamsinin yok olmasının önüne geçtiler”

Balıkçı Kenan Balcı hamsi yasağının amacına ulaştığını söyledi. Yasaktan önce hamsi boylarında ciddi bir düşüş olduğunu belirten Balcı, "Yasaktan önce hamsinin boyu 5 santime kadar düşmüştü ancak yasaktan sonra 12 santime kadar çıktı. Umarım bol bol çıkar, biz de ucuz ucuz satarız. Müşteriler hamsiye kavuştu. Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum, tam zamanında müdahale ederek hamsinin yok olmasının önüne geçtiler. Şimdi küçük derin sulara gitti, büyük hamsiler kıyıya yaklaştı. Tezgahlarda fiyatlar 25-30 TL arasında değişiyor. Zamanla inşallah fiyatlar da düşecektir” dedi. (İHA)

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