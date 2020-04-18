Yasakla birlikte gazeteler sokaklarda satılmaya başlandı: Gasteee!

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşların basılı gazetelere ulaşması için alınan kararlar doğrultusunda, dağıtım araçları sokaklarda gazete dağıtımına başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı sırasında açık kalacak yerler ve yasak kapsamı dışında bırakılan yer alan basın kuruluşları, gazetelerini dağıtım araçları aracılığıyla okuyucuya ulaştırılmaya başladı.

İstanbul Şişli'de bulunan Kurtuluş Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, araçla gazete dağıtımı yapan bir çalışanın, sokakta "Gastee!" diye seslenerek gazeteleri okuyuculara ulaştırdığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağının kapsamı ile ilgili yayınlanan genelge ile gazetelerin dağıtımı için, "Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)" kararı alınmıştı.