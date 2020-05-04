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Yasak sonrası İstanbul trafiğinde hareketlilik

04 Mayıs 2020 08:52

Yeni tip Koronavirüs(Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah işe gitmeye başladı. Sabah saatlerinde insanların işe gitmesiyle birlikte trafikte de hareketlilik gözlendi. 

Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar işe gitmeye başladı. Mega kentin merkezi yerlerinden olan Vatan Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi, E-5 Cevizlibağ Mevkii, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü ve Taksim Meydanı’nda hareketliliğin başladığı gözlendi. 

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istanbulyasaktrafik4 mayıskoronavirüs

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