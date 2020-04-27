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Yasak sonrası işe gitmek zorunda olanlar yola çıktı, trafik yoğunluğu arttı

27 Nisan 2020 08:22

23 Nisan'da ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00’da sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte sabah saatlerinde işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı.

Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların eldiven, maske, siperlik kullandıkları görüldü. TEM Karayolunda ise araç trafiği yaşandı.

Türkiye’de de etkili olan Covid-19’a karşı 23 Nisan Salı Gecesi saat 00.00’dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00’a kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00’dan sonra sona erdi.

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