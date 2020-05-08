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Yasak sırasında habere giden gazetecilerin bisikletlerini çaldılar

08 Mayıs 2020 10:19

Kadıköy’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün habere giden gazeteci ve kameramanın 10 bin lira değerindeki bisikletleri çalındı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan hırsızlar, gazetecilerin röportaj için girdikleri apartmanın önüne bıraktıkları bisikletlerin kilitlerini kırarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Evden çıkan Metin Güneş ve arkadaşı bisikletlerini göremeyince karakola giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldular. Bisikleti çalınan Metin Güneş, “Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda hırsızlar da dışarıdaymış. Biz gazeteciler haber için geldik buraya. Yukarıda röportaj alıyorduk. İndiğimizde bisikletlerin olmadığını fark ettik. İlk başta şok yaşadık. Bu bölgede hiçbir zaman hırsızlığa rastlanmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zaman kimsenin olmayacağını biliyordum ama hırsızlar dolaşıyormuş” dedi.

ETİKETLER

bisiklet hırsızlığıgazeteciler

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