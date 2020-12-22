Yasak sırasında doğum günü partisi düzenleyen kafe sahibinden polise: Bunların hepsi paket servis

İstanbul Esenyurt'ta Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ihbarı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yasağa rağmen açık olan ve içerisinde doğum günü partisi düzenlenen bir kafeye baskın düzenledi.

Baskında kafede bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayan yabancı uyruklu 54 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulanırken, polisi karşısında gören iş yeri sahibi, “Bunlar paket servis” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Yapılan incelemelerin doğum günü partisine katılan 54 kişiye toplam 170 bin TL para cezası kesildi.

Kafe ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.