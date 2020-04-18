Yasak saatlerinde alkollü araç kullanırken yakalanan kişiler polise direndi, aracın üzerine çıkıp alkol almaya devam etti

Sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde İzmir'de alkollü araç kullanırken polise yakalanan iki kişi polise direnmeye devam etti. Ceza yazılacağını ve araçlarının çekileceğini öğrene iki arkadaş, aracın tavanına çıkarak burada alkol almaya devam etti. Polisle de tartışan kadınlar daha sonra karakola götürüldü.

Sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde uygulama yapan polis ekipleri, B.K.’nın aracını durdurdu. Yapılan muayenede 121 promil alkollü çıkan B.K.’nın ehliyetine el koyuldu.

Ayrıca iki kadına kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.