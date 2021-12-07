Yasak Elma dizinde son günlerin en çok paylaşılan esprisi yapıldı; Yıldız karakterinin espri sahnesi viral oldu

Son günlerde sosyal medyada kullanılan espri, son olarak dizilere de konu oldu. Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin bir sahnede gazetecilere verdiği röportaja başlarken "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" esprisini yapması sosyal medyada viral oldu.

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin bir sahnesinde, gazetecilere verdiği röportaj sırasında, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" diyerek başlaması diziyi takip edenleri güldürdü. Dizinin o sahnesinin ardından kısa süre sonra görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Cüneyt Özdemir ödül konuşmasına bu sözlerle başlamıştı

47. Altın Kelebek Ödülleri töreninde ödül alan ve teşekkür konuşması yapmak üzere sahneye çıkan gazeteci Cüneyt Özdemir de sözlerine, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba…" diyerek başlamıştı.

Ne olmuştu?

Esra Erol'un programına katılan Gülay Pazarlı, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını iddia etti. Yayında eşi ile yüzleşen Pazarlı, stüdyoda kendinden geçerek kocasına isyan etmişti. Gülay Pazarlı'nın anlattıkları sonrasında kocası görüntülü bağlantı ile yayına katıldı. Karısının isyanını umursamayan adam gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" diye başlamıştı.