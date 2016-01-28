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Yasak dinlemedi, piramide tırmandı

28 Ocak 2016 12:49

Alman maceraperest Andrej Ciesielski, Giza piramitlerini fotoğraflamak için Mısır’a gitti. Mısır’ın 4 bin 500 yıllık simgelerine tırmanmak yasak olmasına rağmen bu genç turist, hapse girme riskini göze alarak piramitlere tırmandı. Çöl ile piramitlerin nefes kesici manzarasını gözler önüne seren genç maceraseverin fotoğrafları, Ciesielski’yi 3 yıllık hapse mahkum edebilirdi. 146 metre yüksekliğe tırmanan genç, sorgulanmak üzere karakola götürülerek ardından serbest bırakıldı. Üç yıl önce de Rus bir turist grubunun piramitlere tırmanması tepki çekmişti.

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