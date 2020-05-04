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Yasak bitti Adanalılar şırdana koştu: Sabırsızlıkla geldik, vazgeçemiyoruz

04 Mayıs 2020 08:17

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından Adana’da gelenek bozulmadı. Vatandaşlar önce bankamatiklere artından şırdancılara gitti.

Adana’nın Kozan ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar geleneği bozmadı. Saatler 00.00’ı göstermesi ile birlikte şırdancıya koşan vatandaşlar şırdan yemek için sıraya girdi. 

Koronavirüs'e şırdan ile savaş açtıklarını ifade eden bir vatandaş ise 3 gündür yasağın bitmesini beklediğini ve yasak biter bitmez şırdancıya geldiğini söyleyerel, "Sabırsızlıkla geldim. Vazgeçemiyoruz" dedi.


Adanalı işletmeci Murat Mercan geleneğin bu yasak sonrası da bozulmadığını ifade ederek,“Biz 3 gün boyunca sipariş aldık. Şırdan bağışıklık sistemine iyi geldiği için ve şırdanı bir kez yiyen tekrar tekrar talep ediyor. Tatil boyunca telefonlar çaldı ve 3 gün önceden siparişler verildi. Kazanlarımız bitti. Yedek kazan tekrar kaynatıyoruz. Halkımızın ilgisine teşekkür ederiz” dedi.

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