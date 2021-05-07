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Yasağa uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu: "Ben motoruma bile binemiyorum"

"Ben motoruma bile binemiyorum, millet geziyor böyle olmaz uyarmak lazım"

07 Mayıs 2021 11:17

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ergün Alpman, kısıtlamada sokakta gezen vatandaşları görünce uyarmak için ilginç bir yol seçti. Alpman, evinin balkonunda kurduğu ses sistemi ile internetten indirdiği polis sireni eşliğinde yaptığı anonsla, vatandaşları gereksiz yere dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Alpman, kendisinin kurallara uyduğunu, çok sevdiği motoruna bile binemediğini ama sokakta gereksiz yere gezenleri görünce dayanamadığını söyledi.

Ergün AlpmanAntalyaSerik ilçesibalkona polis sirenli ses sistemi kuran adam

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