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Yasağa rağmen sokağa çıktılar; polisi görünce otların arasına saklandılar

20 Mayıs 2020 11:05

İstanbul Sultangazi'de 65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin polisten gizlenmek için otların arasına saklandığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde mahallede bulunan yeşillik alanda ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, boş bir arazide otların arasına uzanarak saklanmaya çalışan üç kişi amatör kameraya yansıdı.

65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin devriye gezen polis ekiplerinden saklanmaya çalıştığı, bir süre otların arasında gizlendikten sonra bulundukları yerden uzaklaşmaları kameraya yansıdı. 

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