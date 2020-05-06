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Yasağa rağmen denize girdiler; o anları paylaştılar

06 Mayıs 2020 18:02

Antalya'da, yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında denize girmenin geçici olarak yasaklandığı Konyaaltı Sahili'nde yüzen Mehmet Yeşifçi'ye para cezası uygulandı.

Lara Örnekköy Plajı'nda denize giren 3 kişi ise çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Antalya Hıfzıssıhha ile Pandemi Kurulu tarafından kentte denize girmek ve sahilde yürüyüş yapmak bir süre önce yasaklandı. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu kentte yasağa rağmen bugün denize giren Mehmet Yeşifçi'ye, 3 bin 150 liralık idari para cezası uygulandı.Öte yandan Muratpaşa ilçesi Lara Örnekköy Sahili'nde denize giren 3 arkadaş, bir süre suda kaldı. Denizde şakalaşıp, eğlenen kişiler, cep telefonu kamerasıyla çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Sudan çıkan arkadaşlar, daha sonra gözden kayboldu.

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