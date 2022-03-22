Yarışmacının yanıtı, Kenan İmirzalıoğlu'nu hayrete düşürdü

"Kim Milyoner Olmak İster" programında bir yarışmacıya "Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, 'en uzun asma köprü' hangisidir?" sorusu yöneltildi. Yarışmacı 2 joker kullanmasına rağmen soruya doğru yanıtı veremedi. Durum karşısında şaşıran sunucu Kenan İmirzalıoğlu "Son günlerde gündemi fazla takip edemediniz sanırım.'' dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına '1915 Çanakkale Köprüsü' sorusu damga vurdu.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili çıkan sorunun yöneltildiği yarışmacı, sunucu İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı.

İki joker kullansa da cevaplayamadı

Yarışmacının karşısına, "Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, 'en uzun asma köprü' hangisidir?" sorusu çıktı. Şıklarda ise Japonya'da Akaşi Kaikyo Köprüsü, Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü, Çin'deki Yangtze Nehri Köprüsü ve ABD'deki Golden Gate Köprüsü' yer aldı.

Yarışmacı iki joker hakkını kullanmasına rağmen yine de doğru cevabı veremedi. D şıkkını seçerek soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı elendi. Doğru cevap B şıkkı 1915 Çanakkele Köprüsü olacaktı.

Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İmirzalıoğlu, "Son günlerde gündemi fazla takip edemediniz sanırım.'' yorumunda bulundu.