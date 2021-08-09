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Yarışmacı, Atatürk ile ilgili o soruyu bilemeyince büyük ödülü kaçırdı

Yarışmacı, ödül kazanamadan yarışmaya veda etti

09 Ağustos 2021 14:18

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 programında 50 bin TL'lik final sorusuna gelen yarışmacı, Atatürk'ün yıllarca yurt gezilerinde kullandığı trenin adını bilemeyince ödül kazanamadan yarışmaya veda etti.

Pelin Çift'in sunduğu "3 TE 3" programının dün akşam yayınlanan bölümünde bir yarışmacı 50 bin TL'lik büyük ödülü kıl payı kaçırdı.

Fen bilgisi öğretmeni Ahmet Çelik, peş peşe sorulara doğru cevap vererek final turuna yükseldi. 50 bin TL'lik final turuna gelen yarışmacı üçlemedeki son soruda zorlandı. 50 bin TL değerindeki üçlemenin son sorusunda "Atatürk'ün, 1935'ten vefatına kadar yurt gezilerinde kullandığı trenin adı nedir?" sorusu ile karşılaşarak soruya yanlış cevap verdi. Doğru cevap şıkkı "Beyaz Tren" olan soruya, "Mavi Tren" yanıtını veren Çelik, ödül kazanamadan yarışmaya veda etti.

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