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Yarış sırasında feci kaza; attan düşen jokeyin durumu ciddi

İki ayrı operasyon geçiren jokeyin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

19 Nisan 2021 21:03

Adana’da dün Yeşiloba Hipodromu’nda yapılan 5’inci koşu sırasında 4 numaralı 'Luminary' isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından kısa bir süre sonra hızla ilerlerken attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş’un iki ameliyat sonrası yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Dün akşam 19.00'da koşulan yarış sırasında gerçekleşen olayda 4 numaralı Luminary isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra hızla ilerlerken bir anda dengesini kaybederek attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş, kısa süre içinde ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Dün gece ve bugün iki ayrı operasyon geçiren Erkuş’un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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