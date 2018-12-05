Yarım asır sonra kana kana su içti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde işçi emeklisi Mehmet Aydın (56), böbrek rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Yarım asırdır ilaç tedavileri ve doktor kontrolleriyle suya hasret olarak hayatını sürdüren Mehmet Aydın'a iki hafta önce bağışlanan böbrek nakledildi. Hastalığı nedeniyle yarım asırdır günde 3 bardak su içerek yaşayan Aydın, naklin ardından günde 4 litre su içmeye başladı. Aydın, kana kana su içmenin yanı sıra sağlığına kavuşmanın da mutluluğunu yaşadı. Bayramiç ilçesinde böbrek hastası olarak dünyaya gelen, evli ve iki çocuk babası Mehmet Aydın, 52 yıl boyunca hayatını doktor ve ilaç tedavileriyle devam ettirdi. Mehmet Aydın'ın böbrekleri 4 yıl önce işlevini yitirerek, iflas etti. Haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kalan Mehmet Aydın'ın hayatı günden güne zorlaşmaya başladı. Çevresinde böbrek nakliyle sağlığına kavuşan hastaları gören Mehmet Aydın, 1 yıl önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Nakil için sıra beklemeye başladı. Mehmet Aydın'a beklediği nakil haberi 22 Kasım tarihinde Bursa'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından organları bağışlandı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından alınan böbrek, Mehmet Aydın'a başarılı bir şekilde nakledildi.