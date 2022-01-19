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Yarı çıplak kar banyosu yapan Rizeli Malik dede: Denize gidemedim deniz bana geldi

"Sıhhatim yerinde, sağlığım yerinde, herkese öneriyorum"

19 Ocak 2022 16:33

Rize’nin Hemşin ilçesinde soğuğa rağmen yarı çıplak kar banyosu yapan 89 yaşındaki Malik Merdamet'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 

İlçenin Akyamaç köyünde yaşayan Malik Merdamet, kar kalınlığı yarım metreyi bulan köyünde üstünü çıkartarak karın içine uzandı. Merdamet “Denize gidemedim deniz bana geldi. Kar ile banyo ediyorum. Sıhhatim yerinde, sağlığım yerinde, herkese öneriyorum” diyerek cep telefonu kameralarına açıklamada bulunmayı da ihmal etmedi.

 

RizeMalik Merdametkar banyosu

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