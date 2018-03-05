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Yargıtay Başkanı Cirit: Hâkimler 'Herkül' gibi güçlü olmalıdır

05 Mart 2018 20:00

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yargının bağımsız olduğunu, son yıllarda, kişi ve birey özgürlüğünü öne çıkaran, kamuyu, devleti geriye atan yasalar çıkarıldığını belirterek, "Hakimler 'Herkül' gibi güçlü olmalıdır. Güç odaklarına karşı, ekonomik bakımdan güçlü olanlara, yeraltı dünyasına, birçok baskı grubuna karşı bağımsızlığı ifade ediyorum. Hakimler her türlü güçlü olmalı ve hiçbir yerden talimat almamalı" dedi. Başkan Cirit, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ve 'yargıya müdahaledir' diye tanımladığı 'terör soruşturmaları bilgi kitapçığı' için ise "Bu sorunun muhatabı ben değilim. HSK'ya sormanız lazım" yanıtını verdi.

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