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'Yaren' leylek, yavrularıyla böyle görüntülendi

'Yaren' leyleğin 2 yavrusu 3 Mayıs'ta doğmuştu

16 Mayıs 2021 16:53

Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, büyüyen yavrularıyla görüntülendi.

Belgesellere konu olan Yaren leylek, göç ederek mart ayında yuvasına geri dönmüştü. 35 günlük kuluçka süresi sonunda Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu Yaren, yavrularını dünyaya getirdi. Mayıs ayının 3'ünde dünyaya gelen yavruların 12 günün ardından yuvalarında etrafa bakmaları, doğa fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan tarafından görüntülendi.

Anne ve baba leylek tarafından yakalanan solucan ve böceklerle beslenen yavrular, doğduktan 58 ile 64 gün sonra palazlanıp yuvadan ayrılıyor. 30 dereceye varan sıcaklıkta fotoğraf sanatçısı Turhan'ın fotoğraf kareleri yavruların sevimliliğini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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