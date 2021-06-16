Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar kamerada

Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 5 yavrusunu dolu yağışından kanatlarıyla koruduğu anlar, yuvayı izleyen kamera tarafından görüntülendi.

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, geçen aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10’uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile Yaren'in hikayesi 2019 yılında Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel oldu.

Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi hedefiyle, geçen yıl yuvanın yakınına kamera sistemi kurdu. 'Yaren' leyleğin bu yıl 5 yavrusunun dünyaya gelmesiyle canlı yayına ilgi arttı. Bunun üzerine belediye ekipleri, yuvayı izleyen kamera sayısını 5’e çıkardı. Yaren leylek ve 5 yavrusu, kameralarla 5 farklı açıdan izlenebilirken, yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar da görüntüye yansıdı. Yaren leylek, dolu yağışı bitene kadar kanatlarıyla yavruların üzerini örttü.