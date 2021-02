Yardım parasına haciz gelen vatandaş isyan etti; "Devlet verdiği paraya el koyuyor"

Aydın Nazilli'de, yıkılmış bir evin tek göz odasında yavru köpekleriyle yaşayan Ahmet Mutlu isimli vatandaşın pandemi sosyal destek paketi yardım parası da borcu olduğu gerekçesiyle bankalar tarafından haczedildi. Mutlu, “Hapishaneye girmeden önce borcum yoktu, her şeyim düzeninde gidiyordu. Cezaevine girince her şey patladı. Cezaevinden çıkıyor geliyorsun bin lira para almışsın ona da devlet el koyuyor” dedi.

Mutlu, geçtiğimiz Temmuz ayında cezaevinden tahliye oldu. İçerde olduğu süreçte, eşinden de boşanan Mutlu, çıktıktan sonra iş bulamadı. Bin liralık pandemi sosyal destek paketi için ikinci kez yardım talebinde bulunan Mutlu, yardımı almak üzere PTT’ye gittiğinde parasına Aydın İcra Dairesi tarafından el konulduğunu öğrendi.

“Bankalar acımadı"

Mutlu, “Cezaevine girmeden param olmadığı için bankaların verdiği kartlardan birinden bin, diğerinden bin 500 lira çektim. Çıktıktan sonra borcumu ödeyecek durumum olmadı. Devletin verdiği bin liralık yardım parasına, icra el koydu. Bankalar acımadı” dedi.

“Çocuk bir şey istiyor, suratına bakıyorum"

Şu an portakal bahçesinde çalışarak geçimini sağladığını söyleyen Mutlu yaşadığı sıkıntıyı ANKA Haber Ajansı’na şöyle anlattı;

“Beş ay oldu çıktım. 32 aydır cezaevindeydim, iş bakıyorum iş yok. Zaten astım hastasıyım, hiçbir iş yapamıyorum. Pandemi parası yattı. Aydın İcra Dairesi el koydu. İki aydır olumlu bir cevap vermiyor. Burada geçinmeye çalışıyorum. Nasıl geçinmekse… (arkadaşı Yakup, Ahmet Mutlu’ya kaldığı evi vermiş. Mutlu arkadaşından başka kimsenin yardım etmediğini söylüyor.) O adam da olmasa, sokaktayız yani, yapacak hiçbir şey yok. Eşimden boşandım, çocukları gidip görüyorum ama nafile. Çocuk bir şey istiyor, suratına bakıyorum. Burada insan yaşar diyorlarsa…”

“Devlet kendi verdiği paraya el koyuyor"

Çalıştığı yerden gelen az bir miktar parayla kaldığı yıkık evi tamir etmeye çalıştığını anlatan Mutlu, “Bir ay çalışıyorsun, o parayla iki torba çimento alıyorsun evi düzelteceğim diye. Yağmur yağıyor, zaten her taraf açık… Bir oda sağlam işte orada yatıp kalkıyorum. Hapishaneye girmeden önce borcum yoktu, her şeyim düzeninde gidiyordu. Cezaevine girince her şey patladı. Arkamızda hiçbir destek yok. 32 ay yatmışsın, cebinde bir kuruş para yok. Çıkıyorsun oradan para geliyor o da diyorlar ki Aydın İcra Dairesi el koydu. Eee benim param olsaydı o parayı zaten yatırırdım. Cezaevinden çıkıyor geliyorsun bin lira para almışsın ona da devlet el koyuyor. Verdiği paraya el koyuyor” diyerek sitem etti.

Kaynak: ANKA