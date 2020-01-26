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Yardım konvoyuna çığ engeli

26 Ocak 2020 17:19

Malatya'dan Doğanyol ilçesine depremzedeler için yardım malzemeleri taşıyan konvoy, yolda düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Çığ düşme anını cep telefonu ile görüntüleyen görevliler yolun açılmasının ardından yardım malzemelerini Doğanyol'a ulaştırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri ve AFAD ekiplerinden oluşan ve Doğanyol ilçesine bağlı Aslankent Mahallesi'ne depremzedeler için yardım malzemelerini taşıyan konvoy, yola düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket eden karla mücadele ekiplerinin çalışmanın ardından yola düşen kar kütleleri temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bir süre bekleyen konvoy, yolun açılmasının ardından yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırdı.
Konvoyda yer alan görevli ve gönüllüler tarafından çığın düşme anları ise cep telefonu ile kaydedildi.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.

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