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Yaralı yakınları tarafından saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi yaşananları anlattı

5 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden ikisi tutuklandı

12 Ağustos 2020 11:56

Şanlıurfa´nın Siverek ilçesinde, hasta yakınları tarafından dövülen güvenlik görevlileri ile olaya şahit olan hemşireler, çok korktuklarını ve sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini söyledi.

Siverek Devlet Hastanesi'ne, Cuma günü, trafik kazası geçiren 12 yaralı getirildi. Kazayı duyan yaralı yakınları hastaneye geldi. İddiaya göre, hastanenin güvenlik görevlileri yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, içeriye sadece bir kişiyi alabileceklerini söyledi. Ancak yaralı yakınları zorla acil servise girip, kendilerine engel olmaya çalışan 5 güvenlik görevlisini dövdü. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Mahmut Benzer ve Mehmet Benzer tutuklandı.

"İki gün iş göremez raporu aldım"

Arbedede hafif şekilde yaralanan güvenlik görevlisi ile olaya şahit olan hemşireler yaşananları anlattı. Olayın yaşandığı gün, acil servis önüne gelen kazazede yakınlarının ısrarla içeri girmek istediğini ve yakınlarından iki kişiyi içeri aldıklarını ifade eden güvenlik görevlisi Süleyman Alan, "Kazazede yakınları yaralıların durumlarının iyi olduğunu gördükleri halde bize saldırdılar. Beni ve arkadaşlarımı darp ettiler. Bizler de şikâyetçi olduk. Kavgada aldığım darbelerden dolayı gözlerimde bulanıklık vardı, iki gün 'iş göremez raporu' aldım" dedi.

"Yaralılara müdahale ederken onlar kavga çıkardılar"

Kavganın yaşandığı gün acil serviste görevli olarak çalışan hemşire Gülistan Sanal ise "Kavga anında hastalara müdahale ediyorduk. Yaşanan kavgada çok korktuk. İçeri giren hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırınca bir anda neye uğradığımızı şaşırdık. Bizler yaralılara müdahale ederken onlar kavga çıkardılar. Hepimiz çok korktuk. Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyorum" diye konuştu. 

 

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