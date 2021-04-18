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Yaralı kedinin kurşunla vurulduğu ortaya çıktı

Kedinin, operasyonlar sonrası sağlığına kavuştuğu öğrenildi

18 Nisan 2021 10:23

İstanbul Esenyurt’ta ağır yaralı ve yürümekte zorlanan kedi tedavi altına alınınca kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hemen ameliyata aldığı kedinin, operasyonlar sonrası sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Esenyurt’ta bir hayvansever 21 Mart’ta Turgut Özal Mahallesi 29. Sokak’ta bir kediyi ağır yaralı ve yürümekte zorlanırken görünce ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı kediye ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından yaralı kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Yapılan detaylı incelemelerin ardından röntgen çeken ekipler, büyük bir şok yaşadı. Sinir bölgesine kurşun isabet ettiği görülen kedi, hemen ameliyata alındı. Veterinerlerin yaptığı başarılı ameliyatla kurşun, kedinin vücudundan çıkarıldı. Tedavi sürecinde geçirdiği ameliyatların ardından gerekli rutin kontrolleri de yapılan kedinin sağlığına kavuştuğu öğrenildi. (İHA)

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