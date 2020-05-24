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Yaralı kargayı kurtardı, diğer kargaların saldırısına uğradı

24 Mayıs 2020 17:42

Tüm Türkiye’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen izin saatleri arasında yürüyüş yaptığı parkta yaralı kargayı sıkıştığı yerden kurtarmak isteyen vatandaş, diğer kargaların saldırısına uğradı.

Kastamonu’un Taşköprü ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların tüm yurtta olduğu gibi bugün saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'ndaki parkta yürüyüş yapan 66 yaşındaki Mehmet Teke, yavru bir karganın parkta bulunan kulübenin çatısına sıkıştığını gördü, onu bulunduğu yerden kurtaran Teke’ye çevredeki diğer kargalar saldırdı. Konuyla ilgili konuşan Mehmet Teke “Onu burada yağmur oluklarına sıkışmış vaziyette buldum ve kurtardım normalde kargalardan huyluyumdur lakin yavruya kıyamadım ama diğer kargalar kafama saldırdı” dedi.
Kafasından yaralanan vatandaş Taşköprü Devlet Hastanesine giderek kanayan başına pansuman yaptırdı.

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