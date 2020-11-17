Yaptırdığı testler birbirinden farklı çıkan Aleyna Tilki: Bu testlere nasıl güveneceğiz?

Yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı şüphesiyle test yaptıran Aleyna Tilki'nin aynı gün içerisinde yaptırdığı testlerin biri pozitif biri negatif çıktı. 12 gündür karantinada olan şarkıcı, testlerin belirsizliğine tepki gösterdi. Tilki "Bu testlere nasıl güveneceğiz?" diye sordu.

"Bu testlere nasıl güveneceğiz"

12 gün önce yeni tip Koronavirüs testi yaptıran Aleyna Tilki'nin sonucu pozitif çıktı. Ancak aynı gün yapılan bir diğer test negatif çıktı. Testlerin belirsiz çıkmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren şarkıcı "12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif. Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz" dedi.

"Dünyada yapılan testlerin yarısı yanlış"

Tilki, paylaşımına şu notu da ekledi:

"Tüm dünyada yapılan tüm testler bence %50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin. Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif bir pozitif bir negatif çıkıp durdu. Aynı gün hem de."