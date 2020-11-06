Yaptığı hat-trickle Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilen Yusuf Yazıcı'nın o golleri...

İtalyan ekibi Milan deplasmanda 3 atan ve Barcelona efsanesi Rivaldo 'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncu oldu.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Fransız ekibi Lille'in Milan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının tüm gollerini atıp hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Gol krallığında zirvede

Grup ilk maçı olan Sparta Prag karşılaşmasının da da hat-trick yapma başarısı gösteren milli yıldız, böylece turnuvadaki gol sayısını 6'ya yükseltti ve krallıkta ilk sıraya yerleşti.

Öte yandan Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Rivaldo, 2000-2001 sezonunda Barcelona formasıyla 3-3 biten maçta göstermişti.