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Yaptığı hat-trickle Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilen Yusuf Yazıcı'nın o golleri...

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncu oldu

06 Kasım 2020 18:19

İtalyan ekibi Milan deplasmanda 3 atan ve Barcelona efsanesi Rivaldo'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncu oldu.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Fransız ekibi Lille'in Milan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının tüm gollerini atıp hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Gol krallığında zirvede

Grup ilk maçı olan Sparta Prag karşılaşmasının da da hat-trick yapma başarısı gösteren milli yıldız, böylece turnuvadaki gol sayısını 6'ya yükseltti ve krallıkta ilk sıraya yerleşti.

Öte yandan Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Rivaldo, 2000-2001 sezonunda Barcelona formasıyla 3-3 biten maçta göstermişti.

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